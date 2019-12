CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Politica esteraLa Libiain mano ad altriA proposito della Libia, si può citare la celebre frase dello storico romano Tito Livio: Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata. Forse no, non si discute proprio per niente. Vi è soprattutto indifferenza non dissipata dalla timida missione del ministro degli esteri Di Maio a Tripoli. Sembra che non vi sia alcun Annibale alle porte, mentre infuria la guerra procurata da potenze che vengono da lontano. Sembra che la Libia non abbia mai fatto parte della storia d'Italia, diventata ora solo punto...