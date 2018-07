Poli, un museo dello spirito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Campare fino a 120 anni (e oltre) si può, con la grappa. No, la grappa non è un elisir di lunga vita, ma il prodotto principale della distilleria artigianale vicentina Poli, che quest'anno festeggia 120 anni dall'apertura. Tutto comincia nel 1898 quando i coniugi Giobatta Poli e Maria Moresco - che tre anni prima avevano trasferito la loro Osteria al Cappello da San Luca (al confine con il territorio di Molvena) a Schiavon - iniziano ad acquistare, oltre al vino, anche la vinaccia per produrre la grappa.LA VACA MORALa scelta tattica del...