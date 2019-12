Polanski si sfoga: «Non sono un mostro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Vogliono trasformarmi in un mostro»: dopo settimane di silenzio Roman Polanski (nella foto) esce allo scoperto respingendo con forza le accuse di stupro mosse a suo carico dall'ex modella e fotografa francese, Valentine Monnier.«Questa storia è aberrante», ribatte l'ottantaseienne regista franco-polacco, in un'intervista con richiamo in prima pagina realizzata in esclusiva dal settimanale Paris-Match. Come già fatto in passato attraverso i comunicati del suo legale, l'autore premiato a Venezia per J'accuse (L'ufficiale e la spia), il...