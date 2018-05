Polanski espulso dagli Oscar: «#Metoo, isteria collettiva»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Un'isteria collettiva» e «una totale ipocrisia». Così Roman Polanski ha definito il movimento #MeToo. Ora, secondo quanto spiegano i suoi legali, il regista è pronto a presentare denuncia se l'Academy, che lo ha espulso, non tornerà sui suoi passi e gli L'Academy, che tra l'altro conferisce gli Oscar, aveva deciso la scorsa settimana di espellere Polanski, insieme a Bill Cosby, specificando che l'attore e il regista non sono eticamente idonei a far parte dell'organizzazione. L'avvocato di Polanski in Polonia, Jan Olszewski, ha riferito...