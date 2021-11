Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La poesia è uno squarcio, un piccolo miracolo che illumina la vita, scuote le nostre piccole certezze per aprire nuovi orizzonti. «Crea una forma del mondo», guai sottovalutarla. Perché lì, in quelle piccole crepe che minano la sostanza del pensiero, sta l'uomo. La sua umanità. Gian Mario Villalta lancia una sfida. Una riflessione sulla necessità della poesia al tempo della infosfera, in quest'epoca di infinita connessione e di...