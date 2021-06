Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDONon c'è abbastanza personale per formare l'equipaggio: salta la corsa del ferry boat di linea 17 tra il Lido e Punta Sabbioni.È successo ieri mattina quando il collegamento, all'ultimo momento quando in diversi erano già in coda, è stato cancellato. Nessuna corsa ne al mattino ne al pomeriggio. Si tratta di un servizio aggiuntivo alla linea 17 che percorre la tratta Lido - Tronchetto, ma che da anni è entrato nell'orario ordinario...