Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDOPochi autisti al lavoro: al Lido cancellate le linee C e V. La situazione nel servizio del trasporto automobilistico di linea Actv non è passata inosservata: anzi, subito è partita una raffica di proteste e segnalazioni. C'è chi è pronto a promuovere una raccolta di firme per chiedere il ripristino delle linee temporaneamente cancellate. Una situazione che ha fatto molto rumore, perché questa riduzione, in un'isola di appena 12...