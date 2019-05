CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Poche volte sono andato in bicicletta, con qualche titubanza e in strade secondarie, eppure del ciclismo ho coltivato una grande passione, nata ancora da ragazzino. Alla fine della guerra, con la libertà riconquistata, con la fame che cominciava a svanire, Bartali e Coppi dividevano gli Italiani e noi ragazzi ne eravamo contagiati. Il Giro d'Italia e il Tour erano appuntamenti attesi da tutti. Si aspettava dalla radio, dal mitico radiocronista Mario Ferretti, le ultime notizie sulla corsa. Per le strade delle città, tutti tesi ad ascoltare...