Oltre 1 milione di «spettatori», digitali e in presenza, hanno seguito la 21. edizione di Pordenonelegge e 2.172.864 visualizzazioni sono state registrate per i contenuti del festival nei vari luoghi digitali, fra social e Youtube. Sono i dati dell'indagine che Pordenonelegge 2020 ha realizzato sulla modalità di riorganizzazione della sua formula nell'anno del Covid: non solo grazie alla «second life» digitale, PNlegge TV, che ha reso gli incontri del festival fruibili anche da remoto, ma anche attraverso la moltiplicazione dei luoghi «fisici», messi a disposizione da sette Comuni della provincia di Pordenone.

PNlegge TV - spiegano gli organizzatori della Festa del libro - si conferma una scommessa vincente: le sole dirette degli incontri di Pordenonelegge sono state seguite da 225 mila visualizzazioni live.

Ma l'affetto per la festa del libro resta anche e saldamente «fisico», come testimoniano i risultati di un questionario diffusi dalla Fondazione Pordenonelegge (864 risposte spontanee): uno spettatore su 4 dichiara di aver dedicato almeno 3 giorni al festival in presenza e 1 su 3 di averlo frequentato fra 4 e 5 giorni. Sempre dal questionario 2020: 1 spettatore su 10 dichiara di seguire la Festa del Libro da almeno 10 anni e 1 su 20 la frequenta da 15 anni.

