Tra globale e locale: è l'edizione 21 di Pordenonelegge, la più difficile delle edizioni, quella all'epoca della pandemia che costringe il festival a reinventarsi. Saranno 141 eventi di cui la metà trasmessi sul nuovo canale, la Pnlegge Tv, con una trentina di libri in anteprima, e autori internazionali come Nick Hornby, Marcela Serrano, Michael Palin, Joseph Stiglitz, la premio Nobel Olga Tokarczuk. Le misure anti-Covid imporranno di rinunciare alla spontaneità di saltare da un evento all'altro, scegliendo di seguire un evento inaspettatamente. Eppure il paradosso è che un'edizione così limitata dalla pandemia, diventa al contempo quanto mai universale. «Eravamo bravi a fare assembramenti quest'anno lo saremo nell'evitarli e tenerci alla giusta distanza. Ricordando, come Gorgia ci ha insegnato, la parola è quel piccolissimo corpo che arriva ovunque» ha esordito Gian Mario Villalta direttore artistico nella conferenza stampa di ringraziamento a sponsor e partner.

La novità di quest'anno è stato l'allargamento nei sette comuni che costituiranno una cintura di eventi attorno al capoluogo, e soprattutto un rinnovamento editoriale per il festival, ovvero la nuova Tv: saranno una settantina gli incontri trasmessi sul canale del festival, in una programmazione che copre tutte le cinque giornate. «Portare ciò che accade dal palco pordenonese alle case, nelle scuole, anche oltre il nostro paese, è stata una nuova scelta editoriale» ha spiegato Alberto Garlini co-curatore del festival. Un salto geografico che si espliciterà anche nell'accordo con dieci Istituti Italiani di Cultura esteri che proporranno le trasmissioni di Pordenonelegge. «A questi si aggiungono una decina di eventi online su Zoom dedicati alle scuole e che già contano 3600 prenotazioni di allievi e studenti di tutta Italia» ha aggiunto Valentina Gasparet, co-curatrice della manifestazione.

Fondamentali i sei incontri distribuiti nei sei comuni della cintura pordenonese «dimostrazione che il territorio provinciale si riconosce nel festival e nella città quale capoluogo di riferimento» ha spiegato Michelangelo Agrusti, neo presidente della Fondazione Pordenonelegge». A proposito di logistica: chiudono oggi alle 11 le prenotazioni dei posti a sedere agli eventi, in gran parte sold out. I posti che dovessero rimanere liberi non saranno più assegnabili per ragioni di sicurezza. Le mascherine saranno d'obbligo anche nelle code in attesa di entrare. Quanto alle tensostrutture per la vendita dei libri, ci saranno varchi con termoscanner o termometri e un numero di ingressi limitati (conteggiato in 450 presenze massime in simultanea nel capannone più grande).

Grande sforzo, quello dei partner, che supera le iniziali preoccupazioni all'indomani dello scoppio della pandemia. «I partner sono 81, di cui 16 i project partner. Importante la collaborazione con il media partner Rai che quest'anno ancor di più rafforza la propria presenza, compresa il format radiofonico co-prodotto Dal deserto rosso» ha spiegato Michela Zin, direttrice della Fondazione Pordenonelegge. E ancora, dirette saranno previste dai programmi Zapping, Fahrenheit, Prima Fila e Piazza Verdi nonché lo speciale di Radio Rai1, e la diretta dell'evento inaugurale con Massimo Recalcati su Rai Cultura. Sono 800 gli Amici di Pordenonelegge, che saranno accuditi dai circa 180 Angeli di questa edizione (fondamentali soprattutto per gli eventi in presenza).

Una macchia gialla che dona allegria e testimonia la presenza del festival in città: è l'alfabetiere composto dalle grandi lettere gialle posizionato in piazzetta del Portello, lo spiazzo che riempie il centro direzionale di Pordenone, soprannominato il Bronx. Il labirinto di lettere è stato inaugurato ieri mattina, «Pordenonelegge sgombera le nuvole nere al tempo del Covid - ha dichiarato il sindaco Alessandro Ciriani - L'alfabetiere rivitalizza questo angolo della città, speriamo sia di stimolo per aprire un ragionamento su quest'area» preludio di possibili interventi pubblici e privati. Un primo segno di riqualificazione, sottolineato anche da Michelangelo Agrusti presidente della Fondazione Pordenonelegge e da Fabio Lo Faro direttore dell'Inail ente che (assieme a Unindustria e Asfo) si affaccia sulla piazza.

Valentina Silvestrini

