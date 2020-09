Fabrizio Plessi (nella foto) continua ad essere protagonista del panorama artistico veneziano. Dopo aver inaugurato il 1° settembre le cascate d'oro digitali che sgorgano dalle vetrate del Museo Correr in Piazza San Marco a Venezia con l'installazione L'età dell'oro, da venerdì 18 fino al 15 novembre sarà presente insieme a Carla Tolomeo nella mostra Due modi di creare Arte alla Galleria d'Arte Contini, vicino a Campo Santo Stefano. I due maestri, affermati internazionalmente, hanno alle spalle una ricca storia fatta di sperimentazioni, studio, ricerca e progettazione, sempre rivolta all'indagine del mezzo espressivo che meglio li rappresenta: il binomio natura e digitale nell'arte di Fabrizio Plessi e la nobilitazione di un oggetto di uso quotidiano, quale la sedia, in quella di Carla Tolomeo.

Plessi supera le barriere tra tecnologia e arte sfruttando il potenziale comunicativo e sofisticato dello schermo e quello più poetico ed emotivo del disegno. Tra gli elementi prediletti di Plessi c'è l'acqua, che nel suo scorrere continuo diviene metafora di purificazione e progresso, come nella sua video installazione di 4 pannelli digitali alti più di due metri Up-Down. Sculture digitali alla cui base c'è sempre il disegno, molti in mostra gli studi e i progetti realizzati tra cui Barca Digitale, una serie di schizzi raffiguranti una struttura che ricorda una canoa lignea al cui interno un fluido d'acqua limpida e azzurra procede con flusso incessante e leggero in un percorso riflessivo e immaginifico.

Sperimentazione sui materiali e originalità espressiva identificano invece le opere di Carla Tolomeo, da bambina allieva di Giorgio de Chirico, che si distingue per la sua ricercatezza e sontuosa creatività. Tratto distintivo sono le sue originali Sedie-sculture, sedie antiche arricchite e personalizzate da velluti, disegni esclusivi, broccati, lampassi e moire, come nell'opera Blueturtles, dove il blu vellutato e intenso dei tessuti, intarsiato da ritagli di stoffa pregiati, avvolge lo schienale composto da tartarughe di varie dimensioni che insieme ricreano una spettacolare coda di pavone. The Roses Garden è invece un divanetto arricchito da morbide rose dai toni delicati quasi a rappresentare l'esplosione della primavera.

Francesca Catalano

