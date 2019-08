Plateatici, il Tar bacchetta il Comune «Non si devono imporre oneri inutili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Il Comune ha tutto il potere di riorganizzare i plateatici, revocando anche le concessioni, ma non quello di imporre nuove trafile burocratiche ai concessionari, se non sono necessarie. Lo sancisce il Tar del Veneto con una sentenza che accoglie, parzialmente, il ricorso del ristorante-pizzeria Serenissima che si era visto revocare l'intero plateatico per l'entrata in vigore dei nuovi pianini, decisi dal Comune d'intesa con la Soprintendenza. Un precedente che interesserà la categoria, in quando stabilisce che il Comune non...