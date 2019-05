Pizzo e botte ai facchini, indaga la Procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Il caso di Regan, il trentenne bengalese picchiato venerdì scorso alle Guglie da tre veneziani cinquantenni perché si sarebbe rifiutato di pagare il pizzo per poter lavorare, sarebbe solo l'ultimo in ordine di tempo. Un altro pestaggio per il mancato pagamento dell'obolo, era stato denunciato mesi fa dallo stesso bengalese. Ma c'è di più: la procura di Venezia ha aperto un fascicolo per far luce su altri quattro, cinque, episodi messi in campo da quella che sembra essere a tutti gli effetti una mafia locale. Una consorteria...