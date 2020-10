LA CLASSIFICA

Il lockdown e l'emergenza sanitaria che non cessa: tutto è complicato, in questo periodo, e il mondo della ristorazione è fra i più penalizzati. E anche tutto il mondo che gli gira attorno, ovviamente, compreso quello delle guide. Ma il comparto resiste e va avanti. A partire dai pizzaioli che non si fermano, fra nuovi progetti e rinascite. Ed è a loro che, per l'ottavo anno, il Gambero Rosso dedica la guida alle Pizzerie d'Italia 2021, una fotografia in 650 scatti (tante sono le insegne segnalate, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, da Bolzano a Reggio Calabria) che cerca di raccontare in qualche modo un momento delicato, aggiustando i pesi sulla bilancia, premiando chi ha continuato a puntare alla qualità.

Niente voti, dunque, nell'edizione presentata ieri in streaming, e niente classifiche, ma restano gli Spicchi (da uno a tre, a seconda del grado di eccellenza) e arrivano (novità) i simboli di asporto e delivery, mai così attuali come adesso. Insomma, il Gambero Rosso non ha smesso di premiare chi lo merita. E, come capita spesso, è il Veneto a farla da protagonista. Certo, la Campania è un colosso ovviamente inattaccabile ma, al quarto posto assoluto nella classifica per regioni, superato anche da Toscana e Lazio, c'è proprio il Veneto che celebra un nuovo ingresso fra i Tre Spicchi e il premio Pizza dell'anno e che, appena sotto il vertice, garantisce comunque una qualità media e diffusa rassicurante in tutta la regione, compreso il settore dell'asporto.

Ad entrare nel novero delle migliori pizzerie d'Italia è Grigoris, l'insegna di Lello Ravagnan e Pina Toscani, alla periferia di Mestre. Mentre il riconoscimento per la miglior pizza dell'anno per le pizze gourmet va a Rivoluzione vegetale di Denis Lovatel, chef e patron di da Ezio ad Alano di Piave (Bl), con la ricetta Fiordilatte, scarola riccia, carpaccio vegetale, chips soffiate di Grana Padano, hummus di fagioli gialet, granella di nocciole e olio extravergine d'oliva alla brace.

«Sono emozionato, ricevere questo premio per la seconda volta in 4 edizioni della Guida è un grande orgoglio e uno stimolo a proseguire sulla strada che sto percorrendo insieme al mio staff - dice Denis - E stavolta l'emozione è anche più grande perché arriva in un momento così particolare per tutti e così difficile per il nostro settore, ma anche perché viene premiata una pizza che racconta in pieno la mia filosofia: gusto e salute grazie al bilanciamento dei macronutrienti della pizza (con l'aiuto di un nutrizionista), impasto croccante e sottile, senza aggiunta di sale (solo erbe di montagna a dare sapidità), valorizzazione delle proteine vegetali per ridurre quelle animali e ridurre l'impatto ambientale del prodotto».

Quanto a Grigoris, invece il riconoscimento arriva forse addirittura tardivo a premiare un percorso che va avanti da un decennio e coinvolge l'intera filiera del lavoro: la qualità degli impasti e delle materie prime, la gradevolezza dell'ambiente, la continua ricerca che si avvale di fondamentali consulenze e contaminazioni anche al di fuori del mondo pizza. E, infine, l'attenzione all'accoglienza e alla professionalità della squadra: «Un successo che dobbiamo al nostro eccezionale staff e anche alla nostra voglia di migliorarci, di non essere mai appagati. L'idea di chiedere collaborazione a cuochi e maestri dell'impasto di alto livello ci ha aiutato a fare il salto di qualità» dice Ravagnan. E adesso? «Avanti a testa bassa, per migliorarci ancora».

Una doppietta entusiasmante in una regione che, al massimo livello, ha visto la conferma di Guglielmo Vuolo a Verona, Ottocento Bio a Bassano del Grappa (Vi), Gigi Pipa ad Este (Pd), I Tigli a San Bonifacio (Vr), lo stesso Da Ezio ad Alano di Piave, Renato Bosco a San Martino Buonalbergo (Vr). Mentre a tenere alta la bandiera friulana è, anche quest'anno, a Brugnera (Pn), il Mediterraneo di Orlando Bortolami.

