CAVALLINO-TREPORTI

Più risorse per verde e spiagge libere. Approvate in consiglio comunale le delibere che consentiranno a Ct Servizi di continuare l'operatività e erogazione di alcuni servizi comunali gestiti direttamente dalla stessa società. L'assessore Alberto Ballarin, ha elencato le attività attribuite alla società partecipata che, dal 2006, gestisce i servizi cimiteriali, le pulizie e le piccole manutenzioni degli immobili comunali, la manutenzione del verde pubblico, le spiagge libere e la manutenzione del patrimonio edile, nonché quella dei parcheggi pubblici e la Ztl collegata al transito degli autobus turistici. A seguito della pandemia, dei risultati della stagione 2021 e della scadenza dei contratti, l'amministrazione e dirigenti hanno ritenuto opportuno rivedere la gestione degli stessi e delle risorse, al fine di ottimizzare al meglio costi e ricavi d'esercizio. Per questo motivo l'assessore ha illustrato anche la necessità di aumentare i capitoli di spesa, quali le manutenzioni del verde pubblico e la gestione delle spiagge libere, per un totale di 82 mila euro, a fronte di un potenziamento dei servizi e un adeguamento dei costi. Aggiornate alla percentuale Istat, invece le altre prestazioni, con una particolare attenzione alla gestione dei ricavi dei parcheggi a strisce blu e della Ztl, che saranno amministrati direttamente dal Comune, il quale liquiderà i costi della gestione dei suddetti servizi, per un importo fisso di circa 400 mila euro. «Abbiamo ritenuto doveroso spiega l'assessore Ballarin - rivedere gli affidamenti alla società al fine di garantire la continuità di gestione finanziaria, economica e dei servizi in essere e per i quali la nostra comunità beneficia. I costi dei servizi sono stati adeguati anche in funzione della volontà di potenziare gli investimenti nelle manutenzioni del verde e degli interventi di miglioria nelle spiagge libere. Per quanto riguarda invece gli introiti dei parcheggi e della Ztl, che copriranno in parte alcune spese del Comune, è possibile cautelativamente redigere una previsione finanziaria poiché, a causa del protrarsi della pandemia e dell'incertezza nei flussi che interessano il nostro territorio, non è possibile fare previsioni certe, ma solo ipotesi prudenziali».

Giuseppe Babbo

