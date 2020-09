Più poteri ai Comuni per scovare i furbetti del reddito di cittadinanza. Controlli mirati nei confronti dei percettori del sussidio che non accettano il lavoro. Una piattaforma digitale unica per monitorare a livello centrale l'attività svolta nelle varie regioni da navigator e operatori dei centri per l'impiego, così da capire dove hanno origine i rallentamenti. Ma non solo. In arrivo anche più sgravi (e meno vincoli) per le imprese che assumono i percettori del sussidio. Si è aperto il cantiere per rifare il look all'intervento bandiera dei Cinquestelle dopo la stroncatura del premier Giuseppe Conte che ora teme l'effetto boomerang. Costato finora oltre 9 miliardi di euro, il reddito di cittadinanza doveva combattere la disoccupazione oltre che contrastare la povertà, ma a un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore la misura cammina su una gamba sola. Solo duecentomila persone hanno trovato un lavoro di qualche tipo, per la maggior parte a tempo determinato, su un milione di attivabili. Preoccupa pure il numero crescente di percettori scoperti a lavorare in nero. Insomma, se da un lato nel governo sono tutti d'accordo sul fatto che non è possibile in questa fase così delicata smantellare il reddito di cittadinanza tout court, lasciando senza un sostegno centinaia di migliaia di famiglie già provate dal Covid-19, dall'altro Palazzo Chigi ha chiesto una svolta a stretto giro, ovvero prima che il sussidio da opportunità si trasformi definitivamente in inutile zavorra, da misura acchiappavoti a flop ammazza consenso. Per prima cosa il governo punta a eseguire controlli su un numero più ampio di beneficiari in modo da ottenere risultati migliori nella lotta ai furbetti. Come? Per esempio dando più poteri ai Comuni, che oggi devono effettuare le verifiche relative alle informazioni contenute nell'Isee su almeno il 5 per cento dei percettori residenti, mentre in futuro l'asticella potrebbe salire al 20-30 per cento. Il ministero dell'Innovazione invece lavorerà a una piattaforma per tenere sotto controllo il lavoro svolto da navigator e operatori dei centri per l'impiego delle varie regioni. Così da provare a ridurre in questo modo i ritardi nelle convocazioni degli occupabili e nella sottoscrizione dei famosi patti per il lavoro. La piattaforma potrebbe addirittura diventare una app in un secondo momento, che sfrutti i dati raccolti per incrociare meglio domanda e offerta di lavoro al fine di rendere più efficace l'aiuto. Ma verranno anche inaspriti i controlli contro chi non accetta il lavoro: si accenderà subito un faro su chi non risponderà alle convocazioni dei navigator e diserterà le iniziative promosse dagli operatori dei centri per l'impiego. I beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno sottoscritto i patti per il lavoro, tappa fondamentale per iniziare a cercare un'occupazione, sono nel complesso circa 400 mila, mentre in 500 mila devono completare la procedura di presa in carico o ancora devono essere convocati nei cpi.

