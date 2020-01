CINEMA

Berlinale 2020 più italiana, con due film in Concorso e soprattutto con la presenza del nuovo direttore del festival, il torinese Carlo Chatrian al posto di Dieter Kosslick, al timone del prestigioso festival internazionale tedesco da quasi un ventennio. Già questo dà la dimensione di un'attesa diversa dal solito, anche per capire le linee guida di una manifestazione, ricca e abbondante, ma che sul Concorso dimostra spesso una certa fragilità, per scelte non sempre gratificanti e prestigiose per un appuntamento così importante.

Così l'annuncio ieri del programma della 70esima edizione (20-29 febbraio: c'è stato uno spostamento di date in avanti) è stato salutato con un interesse più vivace rispetto al passato, con un Concorso accattivante e ricco di nomi comunque consolidati nel cuore dei cinefili, che vanno ad aggiungersi a quelli, già rivelati in precedenza, della nuova sezione parallela Encounters, che sembra più vicina alla linea radicale che Chatrian ha portato avanti per anni a Locarno, dove tra i nomi più famosi spicca quello del rumeno Cristi Puiu.

IL CONCORSO

Ma veniamo al Concorso e prima di tutto sulla doppia presenza italiana, targata in entrambi i casi Rai Cinema, sulla quale puntare per la conquista dell'Orso d'oro (ultimo italiano a vincerlo Francesco Rosi con il controverso Fuocoammare, nel 2016). Tornano a Berlino i fratelli D'Innocenzo, che proprio qui, due anni fa, con La terra dell'abbastanza, il loro esordio, si fecero conoscere tra grande curiosità e apprezzato risultato. Ora Damiano & Fabio tornano a Potsmader Platz con Favolacce, dove si resta negli ambienti più cari ai fratelli romani. Come dice il titolo è una favola nera nelle periferie, all'interno di una comunità di famiglie, dove rabbia e disperazione possono esplodere da un momento all'altro. Come sempre il secondo film è sempre il più difficile da farsi, ma i due giovani fratelli sembrano avere le idee chiare. Nel cast spicca Elio Germano.

Troviamo Germano anche nell'altro film in gara per l'Orso, che segna il ritorno di Giorgio Diritti (Il vento fa il suo giro, L'uomo che verrà e il meno riuscito Un giorno devi andare). Il regista bolognese porta Volevo nascondermi che si focalizza sulla personalità artistica del pittore Ligabue, in sala a ridosso del festival stesso (dal 27 frebbaio con 01 Distribution). Un altro spicchio d'Italia (produzione a maggioranza), come di consueto, è rappresentato da Abel Ferrara, che con Siberia, ci porta dentro l'ennesimo viaggio visionario del suo cinema con Willem Dafoe protagonista.

Come detto il Concorso sembra rispondere a un compromesso (detto in senso positivo) tra le urgenze più radicali, care a Chatrian, e i nomi spendibili per un pubblico più vasto. Il risultato è la presenza di registi importanti come Hang Sangsoo, Kelly Richardt, Rithy Panh, Philippe Garrel, Sally Potter, Christian Petzold (che qui lasciò un grande segno con Transit, due edizioni fa); e ovviamente soprattutto Tsai Ming-Liang. Insomma un gruppo tutt'altro che trascurabile. Detto che c'è ancora diversa Italia nelle sezioni minori (Semina il vento del tarantino Danilo Caputo in Panorama; Palazzo di Giustizia della comasca Chiara Bellosi in Generation; Faith della brindisina Valentina Pedicini in Critic's Week) e che a Matteo Garrone e a sul Pinocchio sarà dedicato uno Special Gala, si parte con My Salinger Year di Philippe Falardeau, sul mondo letterario newyorkese anni 90. Niente invece Wes Anderson, forse l'autore più atteso. Destinazione Cannes?

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA