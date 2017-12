CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Più che ad una battaglia di retroguardia, c'è il rischio che in questa già arroventata campagna elettorale si assista ad un dibattito surreale, con oggetto qualcosa che non c'è più. Il mercato del lavoro, infatti, non è solo profondamente cambiato rispetto all'economia fordista, ma si sta completamente rivoluzionando con le ultime innovazioni tecnologiche, gli algoritmi che regolano i processi produttivi, la manifattura 4.0, la gig-economy, e l'economia digitale nel suo complesso. In tale contesto, l'abolizione dei voucher, come la...