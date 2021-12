SANITÀ

VENEZIA Rendere accogliente un reparto duro come la Terapia Intensiva, e farlo in tempo di Covid. All'Ospedale di Venezia ci sono riusciti, insieme, la Direzione dell'Ospedale, il Primario, e un gruppo di benefattori che si sono impegnati a realizzare una riorganizzazione degli spazi, anche a vantaggio dei familiari delle persone ricoverate.

Da ieri la Terapia Intensiva è diventata bella e accogliente, con spazi ridipinti, pavimenti rinnovati, arredi nuovi, poltrone a disposizione dei familiari, armadietti per gli effetti personali: Tutto questo, e cioè spazi progettati per accogliere i parenti delle persone ricoverate, è stato fatto in poche settimane sottolinea il Primario Marco Meggiolaro E grazie all'organizzazione dei lavori, mentre tutto veniva rinnovato il lavoro clinico del Reparto ha potuto continuare senza disagi, sia per la gestione dei ricoveri in Terapia Intensiva, sia per l'accoglienza di pazienti provenienti dall'attività chirurgica dell'Ospedale». A permettere e a sostenere finanziariamente l'intervento è stato l'impegno di una cordata di donatori, guidata dalla Fondazione Elena Trevisanato e da DFS Italia-Fondaco dei Tedeschi. Gli spazi rinnovati sono stati inaugurati ieri dal Direttore Generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato: La Rianimazione è reparto strategico e fondamentale ha detto ringraziando i donatori per dare sicurezza e serenità' ad un ospedale». Simbolo dei lavori compiuti il grande bancone cuore del reparto, su cui spiccano ora due alberi della vita di buon auspicio per i ricoverati e per gli operatori dell'unità operativa.

La raccolta dei fondi necessari, ben più di centomila euro, è stata il frutto di impegni convergenti: La Fondazione Elena Trevisanato spiega la presidente Liliana Miatello, presente all'inaugurazione con il consigliere Paolo Trevisanato è stata fortemente impegnata fin dal 2020 con un'attività specificatamente dedicata all'Ospedale Civile di Venezia. Siamo diventati il primo partner di Mattia Carlon, un cittadino veneziano, che con entusiasmo aveva autonomamente avviato una raccolta fondi con questa finalità. Sempre a supporto dell'Ospedale Civile, la Fondazione ha successivamente ricevuto una ulteriore donazione di poco meno di 45 mila euro da parte di DFS Italia-Fondaco dei Tedeschi, rappresentata nel momento inaugurale da Patrizia Moro e da Andreina Forieri.

