Il Nabucco che andrà in scena sabato all'Arena di Verona sarà un evento speciale: Anna Pirozzi festeggerà la centesima recita di Abigaille. Un traguardo prestigioso per il soprano napoletano, nei panni della figlia del re di Babilonia, sul palcoscenico del più grande teatro aperto del mondo per il 98° Festival lirico. Un'edizione che, seppure con la limitazione del pubblico a 6.000 spettatori, ha segnato la ripartenza del mondo...