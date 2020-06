LA MOSTRA

Palazzo Sturm, uno dei gioielli dei Musei Civici di Bassano del Grappa, riaperto in piena sicurezza, con ingressi contingentati e prenotazione telefonica obbligatoria. È qui che il 21 giugno si inaugura Giambattista Piranesi. Architetto senza tempo. Finalmente la bidimensionalità degli schermi del pc, dove gli appassionati d'arte hanno dovuto ripiegare lo sguardo durante la quarantena, può essere messa da parte. Per entrare nel palazzo prezioso recentemente restaurato, godere di un allestimento che si annuncia unico e immergersi - a trecento anni dalla nascita - nelle opere di Piranesi, che Marguerite Yourcenar in un suo famoso saggio ha definito poeta tragico dell'architettura.

«Il patrimonio conservato nei nostri Musei Civici non cessa di stupirci - ha dichiarato Elena Pavan, sindaco di Bassano del Grappa - il desiderio di aprire i nostri archivi e di valorizzare le nostre collezioni nascoste ci permette ora, per la prima volta nella storia dei nostri musei, di ammirare i capolavori grafici di Piranesi e di coglierne il genio artistico e la straordinaria abilità nella tecnica incisoria».

FONTI STRAORDINARIE

Si sono aperte le segrete dunque. Gli archivi dove si conserva una delle più straordinarie raccolte di arte incisoria al mondo, hanno disvelato il patrimonio grafico dell'artista di origini venete, che conta a Bassano 548 incisioni rilegate e 19 sciolte. Un allestimento in teche di acciaio e vetro, che ospiterà anche le 16 tavole delle famose Carceri d'invenzione, prestito della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Così per la prima volta sarà possibile vedere l'intero corpus delle opere di una delle figure più intriganti del 700. La poesia metafisica del tempo che non ritorna, così Yourcenar davanti alle immagini delle rovine di Roma riprodotte da Piranesi. A lui tanta produzione artistica e perfino cinematografica dei nostri giorni è debitrice. Pensiamo ad un artista come l'olandese Escher, a un film come Metropolis e perché no, perfino a certi film animati di Walt Disney, per quelle scale sospese, per le altezze vertiginose e i labirinti inquietanti dei loro castelli stregati. Non è affatto un caso quindi che in mostra ci sia anche un'opera di Luca Pignatelli.

SPUNTO D'ARTE

Per sottolineare, come precisa Chiara Casarin, curatrice della mostra con Pierluigi Panza, «quanto l'insegnamento degli antichi sia vivo nell'arte contemporanea». In Piranesi e anche nei lavori di Pignatelli, la storia è protagonista e diventa di volta in volta quella che lo stesso artista definisce una rappresentazione stratificata del tempo. In mostra sono esposte anche le lettere tra il conte Remondini di Bassano del Grappa e Francesco Piranesi, figlio di Giovambattista e continuatore dell'attività del padre. Il tutto è supportato anche da video di approfondimento e di animazione, come quello creato da Grégoire Dupond per Factum Arte, che ricostruisce tridimensionalmente ogni ambiente delle 16 tavole delle Carceri, dando allo spettatore la sensazione di poter camminare all'interno di questi spazi contraddittori e visionari.

Giulietta Raccanelli

