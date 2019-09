Pinze e pennarelli, bloccati 15 no-global

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Con i pennarelli non si entra. E neanche con la pinza. Soprattutto se chi tenta di accedere alla mostra del cinema di Venezia è accampato da giorni, insieme ad altri no global, in attesa della manifestazione sul clima prevista per oggi al Lido, e se ha dei precedenti per imbrattamenti e danneggiamenti. La notte tra domenica e lunedì, infatti, una quindicina di giovani ha tentato di entrare, ma ai controlli della polizia, sono spuntati appunto un pennarello nero e una pinza e le forze dell'ordine hanno deciso di impedire l'accesso. I giovani...