L'ANNUNCIO

Pino Donaggio, Claudio Scimone, I Solisti Veneti: le geometrie della musica. Ora che a mancare è l'elemento di mezzo (il noto direttore dell'altrettanto nota orchestra da camera è scomparso un anno e mezzo fa), il musicista veneziano ha portato a termine un progetto editoriale, non privo di curiosità e originalità di ruoli, a tempo cullato con lo stesso Scimone, durante una collaborazione artistica che si è fatta nel tempo sempre più densa. Se I Solisti Veneti avevano già eseguito brani del musicista prediletto da Brian De Palma (diretti come sempre dal loro direttore storico), ora è lo stesso Donaggio a prendere la bacchetta in mano per condurre i propri brani assieme ai talentuosi orchestrali. Il progetto si chiama Nel cinema e nella classica, un cd di 5 brani, sulla cui copertina c'è la puntuale dedica a Claudio Scimone, che approderà da lunedì sulle principali piattaforme musicali in streaming, in attesa di trovare spazio nei negozi, quando finalmente il lavoro, ora bloccato dal coronavirus, potrà essere editato.

CINQUE BRANI

Sono 5 i brani, come detto: Effetto notte, scritto per il clarinettista dei Solisti Lorenzo Guzzoni, fortemente voluto da Scimone e purtroppo per lui mai ascoltato, già eseguito in pubblico sull'isola di San Giorgio, che richiama oltre alle emozioni notturne veneziane, anche il celebre film di François Truffaut; Viola, dove domina lo strumento (del titolo) del talentuoso Charlie Di Vacri, un brano diviso in tre parti; Rimembranza, che punta com'è intuibile sulla memoria, tra Dante e Leopardi; New York suite, che racchiudono i motivi di tre grandi partiture cinematografiche (Blow out, The fan e Carrie) e Come sinfonia, celeberrima canzone sanremese, qui in versione strumentale, recentemente coccolata anche da Pedro Almodóvar.

LE PREMESSE

Un progetto che parte da lontano, che Donaggio riassume nell'attesa dell'approdo online: «Premetto che non amo dirigere, lo faccio solo qualche volta in studio, mai in pubblico e che questa sarà un'occasione unica. Non mi sento a mio agio e come spesso accade ai compositori, preferisco ascoltare la mia musica diretta da altri, così da concentrarmi meglio. Il progetto del disco era nato con Claudio e poi, una sera, dopo la sua scomparsa, tornando da Trieste con la sua moglie Clementine, con la quale avevo condiviso gli anni degli studi giovanili di Milano, ci siamo detti di portarlo a termine: il disco è nato in quel tragitto in pullman tornando da uno spettacolo. È stata un'esperienza emozionante, dirigere l'orchestra di un amico che oggi non c'è più, mi ha dato carica e forza, è come se lui fosse stato sempre presente. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto, ma ripeto dirigere non è la mia priorità: ho già fatto il cantautore e il musicista per il cinema, però sono molto rigoroso e pretendo assai: ricordo alcuni tentativi con le partiture per film di Joe Dante, dove l'inesattezza di alcuni orchestrali mi agitavano troppo. Meglio comporre». A proposito di cinema: se De Palma, con il quale ha musicato ben 8 film, si eclissa, Donaggio ha sempre progetti aperti: «Sì, sto lavorando all'ultimo film di Daniele Ciprì, a tre anni da La buca che abbiamo fatto insieme; all'opera prima della sua compagna Miriam Rizzo dal probabile titolo Una bella indifferenza, ad Anemos di Fabrizio Guarducci, con il quale avevo già collaborato per Il mare di grano.

Adriano De Grandis

