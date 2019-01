Pina Bausch spettacoli e mostre in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ieratica, maieutica, fragile e forte, appassionata e rigorosa. In una parola Pina Bausch, l'innovatrice del teatro danza europeo, scomparsa dieci anni fa, diventata leggenda con il suo Tanztheater Wuppertal. A lei, nell'anniversario della morte, il Teatro Stabile del Veneto dedica una serie di eventi. Tra il teatro Verdi di Padova e il teatro Goldoni di Venezia la rassegna A Pina Bausch si declina in fotografia, spettacoli, video e presentazioni di libri «per far avvicinare il più vasto pubblico - spiega il direttore dello Stabile Massimo...