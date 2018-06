Pilla crede nella rimonta e studia l'intesa con Leo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDANTETanti sandonatesi le avevano detto di non mollare anche nei momenti in cui la sua candidatura era stata sulle montagne russe. Francesca Pilla, infatti, ha stretto i denti, senza arretrare di un centimetro e continuando a presentarsi come «la candidata del centrodestra e sempre con una certa autonomia», precisa soddisfatta. E ora, dopo la ricucitura con una Lega a trazione anteriore, il consenso si è assestato al 36,16%, con la sua lista personale che all'esordio ha totalizzato il 7,99%.«Si riparte subito - è il primo commento...