Pili e bonifiche Casson porta in Parlamento il caso Brugnaro

LA POLEMICAVENEZIA Tegola di fine anno per il sindaco Luigi Brugnaro sulla questione dei Pili, il terreno ai piedi del ponte della Libertà sul quale la sua società Porta di Venezia vorrebbe realizzare alcune opere, tra cui il nuovo palazzetto dello sport. Anzi la sua ex società, visto che da lunedì tutti i suoi beni mobili e immobili sono stati trasferiti al blind trust di cui si è tanto parlato nel corso della settimana. Anche per questo motivo, da parte sua non arriverà più nessun commento in merito. A rispondere saranno, nel caso, i...