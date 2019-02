Pig-mania, il codino fa tendenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LOOKUn'ondata d'influenza suina ha investito la moda ed è quasi impossibile evitarne il contagio. Niente panico però, qui si tratta di tendenza. Al maiale, che ha già dalla sua l'Instagram Factor per essere pink millennial, la sfumatura più postata, è dedicato il 2019 secondo l'oroscopo cinese. Ma se The year of the Pig comincia ufficialmente il 5 febbraio, la moda ha individuato da tempo nel quadrupede rosa il protagonista perfetto di campagne pubblicitarie, capsule e accessori. Siamo nell'era dei Pigfluencer, in cui i maiali,...