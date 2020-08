Pierpaolo Campostrini è il direttore del Corila. Giusto per far conoscere al lettore che cosa sia il Corila spiego che si tratta di un Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia. Vi partecipano alcune Università tra le quali le due di Venezia e fino a qualche tempo fa anche il Magistrato alle Acque, frettolosamente cancellato, dopo 15 secoli di vita, dall'ex presidente Renzi durante la sua ultima visita a Venezia. Tra le molteplici attività di controllo svolte dal Corila c'è naturalmente anche il Mose, la grande opera per la difesa dalle acque alte. Il Dott. Campostrini, prendendo lo spunto da un evento accaduto il 10 luglio di quest'anno, ha scritto ieri sul Gazzettino una lettera diretta principalmente ai delusi di quest'opera. Il 10 luglio infatti, accompagnate dal dito pollice del Presidente del Consiglio alzato in segno di vittoria, tutte le 78 paratoie si sono alzate contemporaneamente per la prima volta. Non è stato un evento da poco anche se, nella fretta di andarsene, nessuno si è accorto che due o tre delle dighette, forse affascinate dallo scenario lagunare, non sono rientrate sul fondo. Il dott. Campostrini nella Sua entusiastica diatriba ha anche spiegato che per fare i moli foranei l'Austria impiegò 73 anni, mentre il Mose, anche attraverso abbondanti elargizioni extra, è già funzionante dopo solo 15 anni. Poi, dato sfogo al rancore, il dottor Campostrini si è lanciato in un aulico racconto di gite in bicicletta fatte nei rinnovati Alberoni, da famiglie accompagnate da stormi gaudenti di gabbiani e altri nobili volatili che stanziano in laguna attratti dalle opere di contorno della enorme opera idraulica, eseguite sotto l'occhio vigile del Corila, al solo scopo di ricostituire l'habitat lagunare. Tra queste opere non ha citato un'isola silenziosa, dal nome fonosimbolico Bacàn, fortezza di cemento, un po' più grande della Certosa, sorta di fronte a Sant'Erasmo per dividere in due la lunga fila delle paratie tra il Lido e Punta Sabbioni. Il Corila nel frattempo non si è accorto di tante altre cose che negli anni non funzionavano nella laguna. Una per tante la demenziale posa di reti da pesca chiamate serragie che, lasciate sul fondo per anni, hanno impedito il normale flusso delle maree e hanno contribuito tra l'altro all'abnorme crescita di molluschi sotto alcune arcate del Ponte della Libertà. Fatto mai accaduto durante i cent'anni trascorsi dalla sua costruzione. Pur essendo tra i numerosi bersagli dello sfogo del Dott. Campostrini mi fermo cercando di ricordargli che il Mose era stato progettato per fermare le acque dai 110 cm in su. Forse si erano dimenticati che la Piazza San Marco, un noto insignificante monumento di Venezia, viene allagata quando la marea supera gli 80 cm. All'ultima ora ci viene segnalato che il Mose, quando e se si alzerà, lo farà solo per maree superiori ai 130cm. Non male per un'opera che tra lavori e prebende è costata qualche centinaio di milioni più di 5000 e la cui manutenzione costerà più o meno 100 milioni all'anno.

