Piero archeologo «Trovai una collana Così scoprii Altino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIA«Suonava. Oh come vibrava, un tintinnio piacevole e angelico. In vita mia non avevo mai sentito nessun strumento suonare così. L'ho alzata al cielo, contro il sole: che luce!. Piero ripete il gesto che fece 33 anni fa: Il cuore mi era arrivato alle orecchie, sentivo tutto pulsare; se non ho avuto un infarto è stato un miracolo. Non ha mai raccontato questa storia: dal 1985 Piero Calza ha tenuto per se tutte le emozioni del ritrovamento dell'oggetto più bello del museo di Altino. Una collana definita dagli specialisti splendido...