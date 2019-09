Piccole donne e il bullismo È il club delle gazze ladre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROSi chiamano gazze ladre ma sono ragazze. Niente penne e piume, ma dread e capelli verde giungla (o verde stinto, a seconda del momento). Indossano felpe e pantaloni oversize. Gaia, Alice, Federica, Cloe e Giulia sono compagne di classe al liceo Artistico, tutte in III D. Una banda di cinque ribelli, nel fiore dell'adolescenza più irrequieta, che hanno deciso - per noia? Per sfida? Per male di vivere? - di mettere la loro fantasia a servizio dello scompiglio; scompiglio delle regole, delle buone pratiche; perfino della legge. Non per...