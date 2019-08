Picco di morbillo a Venezia? Effetto di una città senza bimbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTEVENEZIA In una città con pochi bambini, come il centro storico di Venezia, il virus del morbillo ha vita più facile perché non trova la «barriera» dei giovanissimi che, a differenza di adulti e anziani, non sono stati vaccinati. «É l'effetto gregge delle vaccinazioni che protegge tutta la comunità - spiega il professor Enzo Raise, per anni alla guida delle malattie infettive di Venezia e Mestre - In mancanza, però, di un numero adeguato di bambini e adolescenti, la comunità è meno immune e il virus attecchisce di più».IL...