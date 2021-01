METEO

VENEZIA Il picco astronomico di marea per questa mattina alle 6 era di soli 58 centimetri. Ma con l'aumentare progressivo del vento, prima da Sud, poi da Scirocco, è atteso un sovralzo di contributo meteorologico di circa 60 centimetri, che porteranno l'acqua ad arrivare tra i 110 e i 120 centimetri questa mattina alle 6.10. Quindi il centro Maree del Comune di Venezia nell'ultimo aggiornamento di ieri stimava una quota di 115.

Le squadre di Comar, Thetis e Consorzio Venezia Nuova sono state allertate già giovedì in vista della serata di ieri, quando si è deciso di sollevare le barriere gialle del Mose verso le 22, in modo da trovarsi pronti e non rischiare di ripetere la figuraccia dell'8 dicembre.

Per domani nuovo picco alle 7.15 di mattina di 95 centimetri, e qui si apre di nuovo il tema delle previsioni e del margine di errore.

Perchè finora i documenti ufficiali parlano di una soglia di salvaguardia di 130 centimetri in Punta della Salute da evitare e si sa che i 130 alla Salute sono una cifra diversa da quella che si registra in mare, che rimane più alto. La soglia dei 130 centimetri è stata stabilita finchè il Mose non sarà completato e lavorerà in esercizio provvisorio.

Però, per non correre rischi, si è introdotta la possibilità di tener conto di un margine di errore. Fino a 35 centimetri, il che farebbe supporre un'alzata delle barriere anche a previsioni, ravvicinate nel tempo, di 95 centimetri.

Ma di questo valore non c'è traccia nei documenti, se ne parla come dato di fatto tra gli addetti ai lavori, ma non c'è una comunicazione.

Nè c'è ancora un protocollo legato a una modellistica per stabilire se sollevare tutte le barriere in contemporanea, oppure sollevarne soltanto alcune, oppure tutte ma in tempi diversi, come è già avvenuto.

Un modo per contemperare i numerosi interessi in gioco, dalla salvaguardia all'entrata programmata delle navi, all'uscita in mare dei pescatori, finchè i lavori delle conche di navigazione non saranno completati.

Del resto si dovrà fare tesoro dei test precedenti (e delle polemiche). Con i pescatori che si sono avventurati in mare e sono rimasti chiusi fuori, a Chioggia, per il sollevamento anticipato delle paratoie, oppure non sono riusciti a uscire. O come nel caso delle navi alla fonda per giorni durante i primi giorni dell'anno.

