ACQUA ALTA

VENEZIA Era annunciato come uno dei tanti giorni difficili di questo inizio dicembre, ma le previsioni sono andate via via migliorando con il passare delle ore e così, ieri notte, la marea ha salvato Venezia: 103 centimetri la punta massima in mare, scesi a 100 in laguna. Il che vuol dire Piazza San Marco con una ventina di centimetri d'acqua, allagate anche le zone dell'Erbaria e le rive attorno a Rialto, così come fondamenta Cannaregio. Ma nulla più, senza l'aiuto salvifico del Mose e con un disagio a cui Venezia e i veneziani sono abituati da tempo.

Che la situazione stesse diventando sempre più semplice lo si era intuito già sabato quando si era deciso - visto il concordare di tutte le previsioni meteomarine - di non sollevare le dighe mobile perché non si sarebbe mai arrivati ai livelli di guardia. Poi la previsione ha spostato al ribasso il picco di marea già nella serata di sabato per scendere ulteriormente nella notte, quando un messaggio sul canale Telegram del Centro Maree del Comune aveva rassicurato i veneziani nel cuore della notte che non ci sarebbe stato un risveglio da tregenda. Non è stato nemmeno necessario far partire le sirene d'allerta con i propri toni ad annunciare la marea in arrivo. Alle 9.30 infatti il fenomeno di crescita era già arrestato e i punti più bassi della città si erano liberati dall'acqua già prima di mezzogiorno.

E così dovrebbe essere anche per tutta la settimana che si apre oggi: una mera costante attorno al metro ma nessun picco a crescere dovuto al cambio di venti o altro. Dal Centro Maree infatti dicono che si sta creando una situazione di stabilità che durerà almeno tutta la settimana.

N. Mun.

