IL CASOStavolta l'arrembaggio di Johnny Depp è finito in un naufragio. La stella (cadente?) di Hollywood non potrà far ricorso di fronte alla giustizia britannica contro l'infamante sentenza che nei mesi scorsi lo ha visto sconfitto a Londra in una causa intentata al Sun di Rupert Murdoch: tabloid che l'attore americano aveva querelato per esser stato bollato nel 2018 alla stregua di un marito «picchiatore»; ma che è stato alla fine...