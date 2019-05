«Picchiato perché non pago il pizzo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA A volte la verità è un prisma e non è facile distinguerne le facce. «Mi hanno picchiato perché non volevo pagare il pizzo, non perché ho fatto brutti gesti». Volto tumefatto, parla Regan, il bengalese picchiato venerdì da tre uomini, ora indagati per lesioni aggravate.Ma quello che emerge dalla verità raccontata da Regan è uno spaccato che lascia intravedere una brutta realtà di piccola mafia locale. Dichiarazioni che il bengalese picchiato venerdì alle Guglie ha fatto pure alla polizia e che la questura ha preso in...