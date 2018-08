CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIC NIC GOURMETPer celebrare l'ormai non lontano Ferragosto ma anche l'imminente notte di San Lorenzo, cibo e vino da godere rigorosamente all'aperto - fanno la parte del leone, fra il chic e il conviviale, dai 30 ai...170 euro, in un fiorire di appuntamenti e occasioni per tutti i gusti e le tasche. Si parte (il 9 agosto, giovedì) dal picnic gourmet di mezzogiorno ai piedi del Parco Fanes-Senes-Braies, in Alta Badia, con il Sas Dlacia, in ladino sasso di ghiaccio, a fare da cornice alla quarta edizione de La Dolomitica.STELLE IN ALTA...