Ritorna, sabato e domenica prossimi, a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd), Caseus Veneti, la rassegna dedicata al tesoro caseario veneto. Ovviamente con un ridimensionamento nel numero e nella provenienza dei produttori (che saranno comunque una cinquantina) e nella possibilità di accesso da parte degli appassionati. Non mancherà invece l'annuale e atteso concorso che dovrà eleggere le migliori produzioni della regione. Così come, anche se in numero inferiore rispetto al solito, resta interessante il programma di degustazioni guidate, mostra mercato, cooking show. Ad anticipare la kermesse sarà la cena solidale in collaborazione con Città della Speranza che si terrà all'agriturismo La Penisola giovedì 24 settembre. Nutrito comunque il programma. Per la sezione Cooking Show 7 cucine per 7 formati e 7 formaggi più 1, che vedrà protagonisti un gruppo scelto di giovani ma già affermati cuochi del territorio, il programma prevede: sabato 26 alle 14 Waldemarro Leonetti, Treviso, che interpreta il Montasio Dop, alle ore 15,30 Andrea Bozzato, Padova, si dedicherà all'Asiago Dop, alle 17 Serena Franzolin, dell'Osteria FraSe di Piove di Sacco, interpreterà la Casatella Trevigiana Dop e la Mozzarella Stg. Domenica 27 si inizierà alle 10 con il trevigiano Manuel Gobbo e il Monte Veronese Dop, a seguire Davide Tangari del Valbruna di Limenae il Grana Padano Dop, poi Marc Bernardi, da Bolzano, e il Piave Dop, e infine Rocco Santon, del Noir di Ponzano Veneto, Treviso, con il Provolone Valpadana Dop.

A TUTTA PIZZA

Per la sezione dedicata alla Pizza con i Dop 7 pizze x 7 formaggi Dop + 1 Stg, gli incontri si susseguiranno dalle 15 alle 18 di sabato e dalle 10,15 alle 18 di domenica. Sempre domenica, ecco i Percorsi in abbinamento, ciascuno dedicato a due dei formaggi protagonisti, nella tensostruttura giardino dei limoni: alle 11 Una MONTagna di formaggio, alle 13 Il gigante e la bambina, alle 15,30 Il fiume e l'altipiano e alle 17 Le diverse consistenze di filata con Provolone Valpadana Dop e Mozzarella Stg. Infine, ancora domenica, con due appuntamenti al mattino e altrettanti al pomeriggio, ecco La cucina di Martina che, presso tensostruttura al Laghetto, proporrà sfiziose ricette con formaggi particolari. Iscrizioni: segreteria@caseusveneti.it

