PIAZZALE ROMA VENEZIA Pasquale Aita è una presenza fissa a piazzale Roma

PIAZZALE ROMAVENEZIA Pasquale Aita è una presenza fissa a piazzale Roma e non solo a Venezia. Senzatetto, da anni vive di fortuna tra il tribunale e il garage comunale. Ieri Pasquale, come lo chiamano tutti, è stato protagonista di un intervento dei carabinieri della stazione Scali che hanno bloccato sul nascere una possibile rissa in cui il senzatetto più famoso di Venezia si sarebbe trovato coinvolto, venendo minacciato con un martello da un veneziano che lavora a piazzale Roma. Sul caso è stata informata la procura, nonostante nessuna...