PIAZZALE ROMA VENEZIA Funziona secondo i piani di Avm il rinnovato imbarcadero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIAZZALE ROMAVENEZIA Funziona secondo i piani di Avm il rinnovato imbarcadero di piazzale Roma, quello di fronte alla Coop. Secondo i dati della società, nella prima giornata di esercizio, lunedì, ci sono stati duemila utilizzi dei varchi prioritari per i titolari di carta Venezia Unica. Questo significa che molti veneziani sono potuti entrare nei motoscafi diretti a Murano, alla Giudecca o al Lido (via fondamente Nove) in tutta comodità, senza sopportare le lunghe code in mezzo ai turisti.Non è un dato da sottovalutare, considerato il...