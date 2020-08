MOBILITA'

VENEZIA Un parcheggio per biciclette a Venezia. Il nuovo BiciPark, composto da 100 box automatizzati, sarà disponibile per residenti e turisti a partire dal 5 agosto. Una novità che unisce innovazione tecnologica e funzionalità: il parcheggio bici é situato in Piazzale Roma, principale punto di accesso alla città, al piano -1 dell'Autorimessa Comunale. Da qui sono raggiungibili comodamente in pochi minuti gli imbarcaderi, la stazione ferroviaria e, a piedi, tutti i principali punti di interesse della città. Accessibile attraverso la pista ciclabile a sbalzo sul Ponte della Libertà, imboccando poi un percorso sicuro che si collega all'area riservata, il nuovo BiciPark è stato realizzato da Avm su incarico dell'Amministrazione Comunale di Venezia.

CENTO BOX

E' composto da 100 box dotati di presa per la ricarica elettrica, un' officina attrezzata per le emergenze dell'ultimo minuto, come gomme sgonfie o piccole manutenzioni, e sistemi di sicurezza, per la rilevazione della presenza del mezzo, e di videosorveglianza. In ogni box bike è installato un apposito binario per una più facile posa della bicicletta. Ogni mezzo depositato rimane in totale sicurezza all'interno del box chiuso. Comodo e funzionale, il BiciPark si basa su un sistema completamente automatizzato dove possono essere depositati biciclette e monopattini sia normali che elettrici. La struttura opererà 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. Chi desidera parcheggiare la propria bicicletta può acquistare la sosta pagando con pos o contanti o attraverso il sistema di booking online alla pagina web bicipark.avmspa.it. Sono previste tariffe differenziate a seconda dell'utilizzo ed è possibile sottoscrivere anche formule di abbonamento mensile. Un'ottima soluzione per residenti e pendolari che utilizzano la bicicletta per gli spostamenti quotidiani.

IL SERVIZIO

«Credo che sia una delle strutture più belle e avanzate dal punto di vista tecnologico a livello europeo. E' una risposta concreta al fenomeno del ciclo turismo sempre più in espansione. Un luogo dove poter depositare biciclette e monopattini, perché deve essere chiaro che oltre questo punto con questi mezzi non si può andare a Venezia. Un progetto che rappresenta una risposta concreta a una modalità di muoversi sempre più diffusa», ha dichiarato Giovanni Seno, direttore generale di Avm. La struttura è un investimento da circa 300 mila euro che si aggiunge a quelli già realizzati dall'amministrazione Comunale e l'Avm e che proietta la città a livello europeo per attrarre un pubblico sempre più attento alla sostenibilità delle proprie scelte, anche in materia di turismo e di mobilità. BiciPark arricchisce l'accesso a Venezia in bicicletta rappresentando una vera e propria soluzione per chi desidera raggiungere la città in bici, mezzo sempre più utilizzato soprattutto dopo il periodo del lockdown. E' ideale per i pendolari, studenti, turisti ma anche per coloro che desiderano scoprire i percorsi ciclabili della Laguna.

