Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PIANIGARiaprirà lunedì 26 luglio il centro estivo di Cazzago di Pianiga gestito dalla Asd Il Sole. Il centro era stato immediatamente chiuso in via preventiva dalla responsabile Olivia Conselvan una settimana esatta fa, dopo che era stata individuata una positività in un bambino iscritto al centro.I SINTOMIL'emergenza è partita appunto dal caso del piccolo che il venerdì pomeriggio aveva accusato un po' di febbre, al punto che i...