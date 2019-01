CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Pianeti in edizione straordinaria. Il 2019 si presenta come un anno piuttosto buono, soprattutto equo. Nel senso che non ci sarà un solo segno dell'anno, ma le possibilità e la fortuna vengono distribuite più o meno in uguale misura tra i dodici segni.Se ritroviamo, insieme al talento che molti nel mondo ci riconoscono, anche impegno costante e un più profondo senso civico, potremo essere anche felici. La felicità, infatti, è annunciata da Giove, pianeta conosciuto come il grande benefico, che transita dallo scorso novembre in...