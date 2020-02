LA GRIFFE

Pianegonda cambia rotta e si tuffa nell'oro. La griffe di gioielleria in argento celebre per le sue collezioni architettoniche, sceglie il rinnovamento. Pianegonda, entrata nel gruppo marchigiano Bros Manifatture alla fine del 2015, tiene a battesimo la nuova linea galvanica in oro Virentia Collection. Sono anelli, bracciali, collana e orecchini. «Questa apertura è solo l'inizio. Nel futuro arriveranno collezioni interamente d'oro», dice Lanfranco Beleggia, fondatore e presidente di Bros Manifatture. La griffe vicentina Pianegonda dopo la spinta propulsiva degli anni Novanta, era finita in un cono d'ombra. Lanfranco Beleggia ha acquisito il marchio e lo ha riportato agli antichi splendori. «Il gioiello in argento Pianegonda piace per lo stile moderno. Le sue forme prendono spunto dal design contemporaneo e offrono un accessorio che veste bene di giorno e di sera».

LE COLLEZIONI

Da dicembre Pianegonda ha un monomarca a Milano, in via del Gesù. Qui si trovano tutte le collezioni della griffe. «Domina, Doriflora e Clipea, sono le tre linee più vendute. In particolare Domina, con il cubo che ripetendosi forma una scacchiera tridimensionale. Un gioiello leggero e importante», sottolinea il presidente. Bros Manifatture comprende i marchi S'Agapò, Rosato e Brosway: il 2019 ha chiuso con 40 milioni di fatturato, incrementato del 5 per cento, con un occhio soprattutto ai mercati esteri, dal nord Europa agli Stati Uniti e alla Russia.

