Ci sono occasioni da non farsi sfuggire. Come quella di partecipare a un progetto che rischia di lasciare un segno nella storia della musica. È il caso del nuovo album di Debora Petrina - cantante, pianista, tastierista e compositrice rivelazione della scena musicale italiana - per il quale la stessa autrice ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Ulule.com. Varrebbe la pena prendervi parte non solo per il valore del progetto in sé (il disco Ogni giorno, registrato assieme a Marco Fasolo, fondatore dello storico gruppo Jennifer Gentle), ma anche per le inedite, preziose e generose ricompense promesse dalla performer. Artista a tutto tondo, con una solida preparazione di pianista classica e contemporanea, con diverse prime assolute e registrazioni negli Stati Uniti, che usa con disinvoltura l'elettronica, la danza, la sua voce particolare, l'improvvisazione, e compone per diversi tipi di ensemble, vincitrice di numerosi premi nazionali, conquistatrice di lusinghiere recensioni di stampa specializzata, ma anche di musicisti innovatori come David Byrne, John Parish, Elliott Sharp, ospiti nei suoi album. A definirla ci ha provato Paolo Fresu, che di Petrina ha prodotto l'album Roses of the Day. Lei, invece, come racconta al Gazzettino, si sente «un po' come un sismografo: registro le variazioni di temperatura, luce, colore; osservo e prendo appunti. Il mio mondo musicale parla sempre di me, di chi incontro, di quello che mi succede». Ma in Ogni giorno Petrina ne parla in modo ancor più schietto. Il progetto è nato nel periodo di blocco dei concerti a causa del Coronavirus: «Da piccola - continua l'artista - avevo una fantasia: il mondo si fermava e io mi aggiravo per la città in mezzo alle persone immobili, come in un fermo-immagine; il tempo diventava largo e io mi sentivo libera, senza la pressione del rincorrere sempre qualcosa che continuava a sfuggire. La quarantena mi ha restituito quella sensazione, e l'ho tradotta in canzoni». Questo è anche il suo primo album completamente in italiano: «Di solito - spiega - nelle mie composizioni musica e parole escono assieme. In questo caso, complice anche l'influenza dello scrittore Tiziano Scarpa, con cui collaboro nello spettacolo Le cose che succedono di notte, sono nati prima i testi».

Elena Ferrarese

