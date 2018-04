Petizione ed esposto alla Corte dei conti per l'ex Favorita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LIDO«Chiediamo un intervento urgente del sindaco per restituire ai cittadini l'ex Favorita uno spazio sottratto da anni alla collettività ed ora in degrado ed abbandono». Questa la richiesta sottoscritta da tredici associazioni che hanno lanciato una nuova petizione. Ieri mattina, alla prima uscita, sono state raccolte oltre 200 firme. IL GAZEBOIl gazebo era aperto, dalle 10 alle 13, in Gran Viale (angolo con via Lepanto), ma sabato si replicherà con una seconda uscita, sempre nello stesso luogo e nei medesimi orari. In questa settimana,...