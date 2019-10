Petizione al Comune: «Interventi correttivi nell'area Chipperfield»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAVENEZIA Una raccolta firma per chiedere un intervento nel complesso del cimitero di San Michele. L'iniziativa è stata promossa dall'ex consigliere comunale Nicola Funari e ha già iniziato a coinvolgere numerosi veneziani. «Il cimitero monumentale di San Michele - ricorda Funari - per le sue caratteristiche culturali antiche è meta di molti turisti che visitano le tombe di personaggi illustri come Ezra Pound, Igor Stravinskij, Iosif Brodskij e altri, oltre normalmente essere frequentato da familiari e amici dei defunti. Nei...