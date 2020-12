VENEZIA Obiettivo: scongiurare la vendita dei Tre Oci, anche all'indomani della nuova conferma della volontà di cederla da parte del presidente della Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi. E, proprio a Bugliesi, Giovanni Andrea Martini chiede un incontro per individuare delle soluzioni alternative alla dismissione del palazzo costruito poco più di un secolo fa affacciato sul canale della Giudecca, definito come un esempio di architettura neogotica primo-novecentesca ma soprattutto divenuto uno dei più dinamici spazi dedicati alla fotografia del Novecento. Il consigliere comunale di Tutta la città insieme torna così a cercare il dialogo con la Fondazione di Venezia per evitarne la vendita, chiedendo nuovamente un incontro (il primo tentativo, all'inizio di dicembre, non aveva ottenuto alcuna risposta) con il presidente Bugliesi per parlare del Piano delle alienazioni della Fondazione e, in particolare, della decisione di mettere in vendita la Casa dei Tre Oci. Nella sua lettera Martini ribadisce che ritiene assolutamente positiva l'intenzione della Fondazione di tornare a finanziare istituzioni e associazioni cittadine dei settori della cultura e del sociale, giudicando anche molto interessante il progetto di innovazione annunciato per l'M9, però ritiene necessario aprire un confronto sul modo in cui intendente reperire i fondi da investire a tali scopi. Il tutto anche alla luce del boom di adesioni alla petizione lanciata attraverso la piattaforma web change.org e che proprio ieri ha superato le 12mila firme. «Capiamo le difficoltà - commenta Giovanni Andrea Martini -, ma è importante tener conto delle istanze dei cittadini che si sono espressi in modo nettamente contrario alla vendita della Casa dei Tre Oci. È dunque doveroso trovare soluzioni alternative per finanziare il rilancio del Museo M9».

