Peter Pan in corsia, altre richieste

LA MOSTRAVENEZIA L'ospedale di Dolo gli ha già proposto di decorare anche il loro reparto di pediatria. E l'assessore al turismo, Paola Mar, ieri gli ha chiesto qualche idea nuova anche per la campagna Enjoy respect Venice. Nuovi riconoscimenti per gli studenti del liceo Guggenheim che ieri, nella Scuola Grande di San Teodoro, hanno inaugurato la loro mostra Peter Pan vola con la fantasia sui murales realizzati per la pediatria del Civile. Una trentina di disegni e foto per raccontare quest'esperienza di alternanza-lavoro che lo scorso anno...