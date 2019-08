Peter e Jimi, con il gran finale gli hippie persero l'innocenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOChissà cosa direbbe Peter Fonda, oggi, vedendo Woody Harrelson fumare un sigaretta elettronica alla marijuana nei party di Cannes. E chissà cosa direbbe dei nuovi e vecchi divieti - vietato fare selfie, obbligatori tacchi e papillon per le premiere - cui tutte le star invitate in Costa Azzurra si attengono scrupolosamente. Eroe per acclamazione della controcultura hippie, Fonda - insieme a Dennis Hopper e Jack Nicholson - con Easy Rider riuscì a portare al Festival di Cannes, nel maggio 1969, lo spirito che sarebbe dilagato a...