Pescatori avvistano e accarezzano uno squalo, forse è un verdesca

LA SORPRESAVENEZIA Lo hanno avvistato e poi l'hanno pure accarezzato. Alcuni giorni fa una barca di pescatori che si trovava al largo, poco fuori da Jesolo, ha avuto un incontro inaspettato: uno squalo di circa 2,5 metri, probabilmente un verdesca, conosciuto anche come squalo blu, si è avvicinato alla barca seguito da un altro pesce. I pescatori sono rimasti dapprima stupiti e hanno poi lanciato in acqua, vicino alla barca, alcuni pesciolini per vedere se il bestione si avvicinava. Lo squalo, mangiandoli uno dopo l'altro, si è avvicinato...